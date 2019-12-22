Москва, , 16:42 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Варшаву в подрыве российско-польских отношений, об этом 22 декабря сообщает телеканал «Звезда».

"Представители Варшавы много лет подрывали работу экспертов, и двусторонние отношения», — подчеркнула Захарова в комментарии изданию.

Дипломат добавила, что такие действия Польши, как снос памятников борцам с фашизмом и «запевальная» роль в принятии санкций, серьезно осложнили отношения между сторонами.

Напомним, новый виток напряженности в отношениях между Москвой и Варшавой связан официальной позицией Польше по вопросу о начале Второй мировой войны и роли в ней СССР, который ввел войска на польские территории.

С точки зрения польского правительства, Советский Союз совместно с Германией оккупировали страну.

Президент России Владимир Путин 19 октября во время пресс-конференции отверг подобные обвинения, рассказав о роли польского правительства в разделе Чехословакии.

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