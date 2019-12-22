Анкара, , 16:33 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна при необходимости может существенно усилить военную поддержку Ливийского правительства национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сараджем, которое контролирует осажденный Триполи. Об этом Эрдоган заявил сегодня, 22 декабря.

По словам Эрдогана, если потребуется Анкара отправит в Ливию свои сухопутные, морские и воздушные силы для поддержки ПНС и Фараджа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фарадж удерживает Триполи благодаря наемником. Город практически полностью блокирован войсками Дивийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, который пытается объединить страну. Хафтар пользуется поддержкой Египта.