Абакан, , 16:29 — REGNUM В столице Хакасии — городе Абакане — 22 декабря прошли выборы мэра. Ровно в 20:00 по местному времени закрылись избирательные участки, которых в течение дня работало 74.

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Абакана, ссылаясь на городскую ТИК, явка на 19:30 составила 22,26%. Проголосовал 28 901 избиратель.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Абакане в список для голосования включены 129 847 избирателей.

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За кресло градоначальника борются Иван Аксенов, Алексей Лемин, Василий Мельцер и Михаил Молчанов.

«Явка на выборах главы Абакана адекватна политической ситуации в регионе и сопоставима с выборами 2014 года. Кандидат от «Единой России» вице-мэр Абакана Лемин участвовал в выборах в довольно жестких условиях, обусловленных тем, что губернатор — представитель КПРФ. Тем не менее кампанию он провёл довольно эффективно», — считает член Высшего совета партии, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

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