Абакан, 22 декабря 2019, 16:29 — REGNUM В столице Хакасии — городе Абакане — 22 декабря прошли выборы мэра. Ровно в 20:00 по местному времени закрылись избирательные участки, которых в течение дня работало 74.
Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Абакана, ссылаясь на городскую ТИК, явка на 19:30 составила 22,26%. Проголосовал 28 901 избиратель.
Как сообщало ИА REGNUM, всего в Абакане в список для голосования включены 129 847 избирателей.
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За кресло градоначальника борются Иван Аксенов, Алексей Лемин, Василий Мельцер и Михаил Молчанов.
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