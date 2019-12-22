Гонконг, Китай, , 16:27 — REGNUM Правоохранительные органы Турции разогнали демонстрантов, выступающих в поддержку уйгуров, об этом 22 декабря сообщает Reuters.

Манифестанты вели себя агрессивно, бросали в сотрудников правопорядка бутылки, выкрикивали оскорбления, полицейские были вынуждены применить силу.

Акция протеста первоначально планировалась мирной. Около 1 тыс. человек вышли на улицы с флагами Синьцзян-Уйгурского автономного района. Выступления быстро переросли в беспорядки.

Напомним, акции протеста в Гонконге продолжаются больше полугода. Манифестанты выступают против уменьшения автономной самостоятельности региона от континентального Китая.

Читайте ранее в этом сюжете: Протесты в Гонконге: демонстранты выразили солидарность с уйгурами