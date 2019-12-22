Анкара, 22 декабря 2019, 16:25 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в случае необходимости увеличит военную поддержку Правительству национального согласия Ливии, об этом 22 декабря сообщает Reuters.
Заявление было сделано во время выступления на мероприятии в северной провинции Коджаэли.
Эрдоган отметил, что Анкара будет рассматривать различные варианты поддержки правительства, базирующегося в Триполи — поставки наземной техники, авиации, а также военно-морских судов.
Напомним, с 2011 года в Ливии продолжается гражданская война. В настоящее время государство расколото на несколько противоборствующих анклавов. Наиболее крупные из них — Правительство национального согласия Ливии и вооруженные силы верные военачальнику Халифе Хафтару.
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