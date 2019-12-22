Ташкент, , 16:01 — REGNUM В ходе избирательной кампании в Генеральную прокуратуру Узбекистана поступили 65 обращений, заявил генеральный прокурор страны Нигматилла Юлдашев, сообщило 22 декабря издание «Газета.uz».

Граждане подали 30 обращений, кандидаты — девять, государственные органы и учреждения — 35 обращений, рассказал он.

В 11 обращениях описаны случаи незаконного вмешательства в избирательный процесс со стороны чиновников. В 37 обращениях сказано о том, что определённые лица не были выдвинуты в качестве кандидатов, а в девяти обращениях изложены аргументы, почему те или иные кандидаты не смогут стать депутатами, отметил Юлдашев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с семьёй принял участие в голосовании за депутатов нижней палаты местного парламента.

Отметим, что самая низкая явка на выборах зафиксирована в Ташкенте.

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