Париж, , 16:05 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон откажется от высокой президентской пенсии, об этом 22 декабря сообщает Reuters.

Главы французской республики при выходе на пенсию имели право на получение пенсии в размере €6 тыс. в месяц. Однако Макрон принял решение пересмотреть данное правило.

Указанное решение было принято в связи с широкими акциями протеста, продолжающимися во Франции в связи с желанием правительства провести антисоциальную пенсионную реформу.

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