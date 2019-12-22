Бишкек, 22 декабря 2019, 16:02 — REGNUM Граждане стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии — смогут получать пенсии в своих странах, даже если работали в России, заявил 22 декабря вице-премьер-министр Киргизии Жениш Разаков по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, сообщило издание Vesti.kg.
Он рассказал, что на заседании были подведены итоги четырёх лет работы Евразийской экономической комиссии. Также было подписано соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов Евразийского экономического союза.
Он добавил, что данное соглашение подтверждает активность интеграционных процессов в рамках ЕАЭС.
Как сообщало ИА REGNUM, встреча президентов стран Евразийского экономического союза прошла 20 декабря в Санкт-Петербурге в зале Конституции Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина.
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