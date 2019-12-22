Вашингтон, , 15:57 — REGNUM Президент США Дональд Трамп пообещал в скором времени подписать торговое соглашение с Китаем, об этом 22 декабря он рассказал во время митинга в штате Флорида.

«Мы недавно достигли прорыва в переговорах по поводу торгового соглашения, мы очень скоро его подпишем», — заявил глава Белого дома.

Напомним, информация о переговорах между США и Китаем по поводу торговой сделки сообщалась ранее. Вашингтон планирует снизить тарифы на ввоз китайской продукции, а КНР в свою очередь откроет свои рынки для большого количества американских товаров.

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