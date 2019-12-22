Каир, , 15:23 — REGNUM Власти Египта планируют начать импорт природного газа из Израиля с середины января 2020 года, об этом 22 декабря сообщает Al Arabia.

Предполагается, что к 2022 году объем поставок возрастет до 7 млрд кубометров ежегодно.

«Экспорт газа в Египет является наиболее экономически выгодным сотрудничеством между Израилем и Египтом с тех пор, как между странами был подписан мирный договор», — подчеркнул министр энергетики Израиля Юваль Штайниц.

Напомним, Египет является наиболее густонаселенной страной арабского мира. Газ стране необходим для отопления, приготовления пищи и выработки электроэнергии, а также в промышленности.

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