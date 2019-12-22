Гонконг, Китай, , 15:20 — REGNUM Свыше 1 тыс. жителей Гонконга провели акцию протеста в поддержку уйгуров, проживающих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, об этом 22 декабря сообщает Al Arabia.

Манифестанты развернули транспаранты с призывами к свободе обеих автономий. Провокаторы прятали свои лица за масками и выкрикивали лозунги.

Напомним, акции протеста в Гонконге продолжаются свыше шести месяцев. Демонстранты недовольны стремлением властей региона урезать права автономии в пользу Пекину.

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