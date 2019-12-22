Москва, , 15:03 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал возможность встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным до конца 2019 года. Об этом он заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале"Россия 1».

По словам Лукашенко, он в ближайшее время позвонит Путину, чтобы утрясти пару проблем. Если в результате разговора лидеры двух стран поймут, что им нужно встретится, то такая встреча будет проведена в любом месте в России или в Белоруссии.

«И в результате разговора, если нам понадобится встреча, конечно, мы в любое время, в любом месте в России или в Белоруссии встретимся», — сказал Лукашенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последний раз Лукашенко и Путин встречались 20 декабря в Санкт-Петербурге перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета. Лидеры двух стран в последнее время часто встречаются, чтобы обсудить дальнейшие пути интеграции двух стран.