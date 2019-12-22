Нижний Новгород, , 15:00 — REGNUM Законодательное собрание Нижегородской области приняло законопроект, который запрещает продажу бестабачной продукции, содержащей никотин, на территории региона с 1 января 2020 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что введение запрета на торговлю насваем и сосательным табаком (снюсом), в продаже стали появляться никотиносодержащие смеси без табака. При употреблении таких смесей разовая доза никотина является значительной и превышает дозу, которую получает курильщик табака. Она даже может привести к летальному исходу.

«Такая продукция в силу своей формальной легальности стала популярна в подростковой и молодежной среде. Между тем, данное изделие быстро вызывает стойкую зависимость, а канцерогенные вещества в его составе приводят к развитию рака», — прокомментировал необходимость принятия закона губернатор Глеб Никитин.

По его словам, зачастую к медикам обращаются люди, ставшие жертвами такого привыкания. При этом особенно страшно, когда за помощью приходят родители школьников.

Законопроектом предусмотрено такое описание смесей, которое позволит избежать лазеек для продолжения торговли аналогами снюсов. Кроме того, в ближайшее время в региональный кодекс об административных правонарушениях будет внесены изменения для привлечения к ответственности нарушивших данный закон.

Как сообщало ИА REGNUM, также депутаты Законодательного собрания Нижегородской области подготовили обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой «об установлении на федеральном уровне запрета продажи несовершеннолетним никотиносодержащих смесей». Авторы инициативы — фракция «Единая Россия» сообщает, что к ним поступают многочисленные просьбы от граждан о запрете, а сами депутаты «крайне обеспокоены тем, что в настоящее время здоровье и жизнь детей находятся под угрозой в связи с повсеместным и свободным распространением, а также с возрастающей популярностью потребления несовершеннолетними бестабачных сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин».

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