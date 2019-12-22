Анкара, , 14:57 — REGNUM Те санкции, которые власти США вводят против Турции из-за того, что она купила у Российской Федерации зенитно-ракетные комплексы С-400, не окажут на эту страну существенного влияния. Об этом сегодня, 22 декабря, заявил спикер парламента Турции Мустафа Шентоп.

Напомним, что США выступали категорически против того, чтобы Турция, которая является членов военного блока НАТО, закупала у России зенитно-ракетные комплексы С-400. Но Анкара сделала это, заявив, что это вынужденный шаг, так как партнеры по НАТО отказались продавать Турции современные зенитно-ракетные комплексы.

После покупки власти США заявили, что введут против Анкары санкции. 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет Соединенных Штатов на 2020 финансовый год. Документ предполагает санкции против Турции. В частности, Анкара не получит новейшие американские истребители F-35 до тех пор, пока не откажется от российских систем С-400.

Однако в Турции спокойно восприняли эти санкции. По словам спикера парламента Шентопа, никакого существенного влияния на экономику Турции эти санкции не окажут.