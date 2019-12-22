Батуми, Грузия, , 17:54 — REGNUM Акция протеста, организованная оппозиционными силами, началась 22 декабря в Батуми. Об этом сообщает телеканал «Имеди».

По данным журналистов, протестующие собрались на площади Роз. Сообщается, что активисты требуют от правящей партии «Грузинская мечта» выполнить обещание и провести избирательную реформу.

Как передавало ИА REGNUM, 14 ноября в парламенте Грузии провалилось голосование по законопроекту, который предусматривал смену выборной модели в стране со смешанной на пропорциональную и отмену мажоритарных округов. Проект подготовили в «Грузинской мечте», но он не прошел голосование, так как часть мажоритарщиков из правящей партии отказались его поддержать.

После провала законопроекта оппозиционные партии начали проводить массовые акции протеста в разных городах Грузии.

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