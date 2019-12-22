Ташкент, , 15:17 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с семьёй проголосовал на парламентских выборах в стране, сообщило 22 декабря издание UPL.

Лидер страны проголосовал на 62-м избирательном участке в Мирзо-Улугбекского района, а затем пообщался с журналистами и иностранными наблюдателями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Центральной избирательной комиссии Узбекистана Худоёр Маматов сообщил, что парламентские выборы в стране признаны состоявшимися, поскольку на избирательные участки пришло более трети всех избирателей страны.

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