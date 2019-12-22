Кабул, , 15:14 — REGNUM Действующий президент Афганистана Ашраф Гани одержал победу на президентских выборах, об этом 22 декабря сообщает Reuters.

Результаты были предоставлены избирательной комиссией после длительной задержки, выборы прошли 28 сентября 2019 года.

В соответствии с данными комиссиями, Гани одерживает победу с небольшим количеством голосов, достаточных для победы в первом туре — 50, 64%. Явка на выборах составили свыше 1 млн 800 тыс. человек.

Глава избирательной комиссии подчеркнул, что окончательные данные могут незначительно измениться.

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