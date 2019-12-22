Москва, , 14:45 — REGNUM Состояние здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачева улучшилось. Об этом Горбачев заявил сегодня, 22 декабря, в интервью РБК.

Напомним, что ранее стало известно, что несколько дней назад Горбачев был госпитализировн с воспалением легких.

По словам первого и единственного президента СССР, он идет на поправку. Он отметил, что врачи смогли правильно поставить диагноз и остановить заболевание на ранней стадии.

«Все-таки удалось перехватить на начальном пути. Правильный диагноз поставили, поэтому удалось пресечь. Но еще не избавился полностью», — сказал экс-президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 88-летний Горбачев в начале июня 2019 года подолжительное время находился в больнице. Там же он работал над новой книгой.