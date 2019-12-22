Тбилиси, , 17:56 — REGNUM Представители трех общественно-политических оппозиционных движений: «Движение строительства», «Лело» и «Новые правые» 22 декабря собрались в Тбилиси на учредительный съезд. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"В лице «Лело», «Новых правых» и других граждан мы нашли тех людей, которых ждали и искали в течение 2 лет», — сказал журналистам, прибывший на съезд лидер «Движения строительства» Давид Усупашвили.

Он также заявил, что, объединившись как одна организация, движения продолжат выводить Грузию из тупика, чтобы поставить ее на правильный путь.

Как передавало ИА REGNUM, о создании данного объединённого альянса было объявлено 29 ноября. Лидеры «Движения строительства», «Лело» и «Новых правых» Давид Усупашвили, Мамука Хазарадзе и Пикрия Чихрадзе ранее состояли в правящей партии «Грузинская мечта», но потом покинули ее ряды. Хазарадзе перешел в оппозицию после того, как в его отношении завели уголовное дело.