Триполи, , 15:19 — REGNUM Правительство национального согласия Ливии призвало международное сообщество высказать четкую позицию в отношении генерала Халифы Хафтра, об этом 22 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Как подчеркнул министр иностранных дел правительства, базирующегося в Триполи Мухаммед Тахер, кризис в стране наступил в результате нападения сил, лояльных Хафтару, на правительство национального согласия.

Напомним, внутренний кризис в Ливии начался в 2011 году, когда вооруженные силы НАТО начали бомбардировки правительственных войск, что привело к убийству лидера государства Муаммара Каддафи.

Как следствие государство раскололось на несколько анклавов, сражающихся между собой. Наиболее крупными центрами силы является правительство в Триполи и вооруженные силы, лояльны генералу Хафтару.

Международное сообщество разделилось по вопросу о поддержке двух политических центров.

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