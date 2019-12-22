Киев, , 14:39 — REGNUM Петицию о ликвидации должности президента Украины как «лишнюю и особо опасную должность для государства» разместили на сайте официального интернет-представительства президента Украины.

Данная петиция была зарегистрирована 20 декабря и ей присвоен номер «№22/081236-еп». На данный момент она набрала 35 голосов из 25 000 необходимых.

Автор документа Товстоляк Виктор уверен, что то, что должность президента Украины является «лишней и опасной» для государства якобы подтверждает история независимой Украины с момента обретения ею независимости в 1991 году. «Наш менталитет, это казацкий круг-парламент. А монарший-президентский уклад изначально ненавистен и порочен для Украины», — уверен автор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно данным государственной казначейской службы Украины, расходы на содержание офиса президента Украины Владимира Зеленского превышают расходы на содержание администрации Петра Порошенко более, чем на 27 млн гривен.

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