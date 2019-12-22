Кутаиси, Грузия, , 17:55 — REGNUM Члены движение «Исправляй» провели 22 декабря протестную акцию на мосту в Кутаиси. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

На видео, опубликованном телеканалом, молодые люди в ходе акции наклеили на пешеходной части моста и столба стикеры с надписью: «Мать ее, эту жизнь».

«[Премьер-министр Грузии Георгий] Гахария, полиция убивают молодых людей, и мы хотим, чтобы эта система изменилась, чтобы дети были защищены», — сказала журналистам член движения Нино Твалтвадзе о цели акции.

Как передавало ИА REGNUM, в середине декабря в Тбилиси 15-летний школьник покончил жизнь самоубийством после того, как его допрашивали в полиции. В отношении следователя, которая допрашивала подростка, возбуждено уголовное дело, но на улицы городов страны выходят протестующие, которые обвиняют в случившемся власть и систему МВД в целом.

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