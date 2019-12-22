Владимир Васильев, 22 декабря 2019, 16:05 — REGNUM Генерал Чарльз К. Браун (Charles Q. Brown), командующий ВВС Индо-Тихоокеанского командования США, 17 декабря 2019 года заявил журналистам, что развёртывание американских ракет меньшей и средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе было бы полезным и «укрепит безопасность США».

Ядерный взрыв
Ядерный взрыв
National Nuclear Security Administration

Генерал считает, что «это меняет расчеты, касающиеся происходящего в регионе, заставляет наших противников серьёзно об этом задуматься», независимо от того, будет размещено несколько или большое количество таких ракет.

В отношении переговоров по данному вопросу с союзниками США в регионе Чальз Браун сказал, что ему ничего об этом неизвестно, так как это политическое решение. Здесь он, конечно же, слукавил потому, что военный руководитель такого уровня и тем более в Индо-Тихоокеанском командовании США не может об этом не знать.

Чарльз К. Браун
Чарльз К. Браун
U.S. Air Force

Ранее информация о ведении Вашингтоном переговоров по вопросу развёртывания американских ракет меньшей и средней дальности на территории Японии и Южной Кореи была озвучена в японской газете The Asahi Shimbun.

7 декабря 2019 года, за десять дней до заявления генерала Чарльза Брауна, на Рейгановском национальном оборонном форуме по поводу развёртывания ракет меньшей и средней дальности высказался министр Сухопутных войск США Райан Д. Маккарти (Ryan D. McCarthy). Военный чиновник отметил уникальные возможности, которые даёт Вашингтону выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Райан Маккарти
Райан Маккарти
U.S. Army

По словам Райана Маккарти, Сухопутные войска США к концу 2022 года должны получить высокоточную ударную ракету расширенной дальности PrSM (Precision Strike Missile). Она заменит стоящий на вооружении оперативно-тактический комплекс ATACMS (Army TACtical Missile System) и будет иметь вдвое большую дальность — 550−600 километров, т. е. будет уже относиться к ракетам меньшей дальности. Со временем должен появиться и противокорабельный вариант PrSM.

Этот новый ракетный комплекс меньшей дальности, по словам министра Сухопутных войск США, может быть размещён вдоль второй островной цепи или в странах, окружающих Южно-Китайское море, что «в корне изменит геометрию боевого пространства» данного театра военных действий.

Пуск ракеты ATACMS
Пуск ракеты ATACMS
Army.mil

Сухопутные войска США также разрабатывают гиперзвуковые ракеты, которые будут иметь скорость полёта 5 Махов и более, а также высокую манёвренность, что затруднит их поражение системами ПРО и ПВО противника. Райан Маккарти отметил, что это оружие с дальностью действия более 1000 километров, может быть развёрнуто по всему миру, в том числе в Европе, Азии или на Ближнем Востоке.

Министр считает, что «это в корне изменит динамику», и что «это очень уникальный набор возможностей». Маккарти сравнил стратегические последствия постановки на вооружение гиперзвуковых ракет с развертыванием США грунтовых мобильных ракетных комплексов Pershing II с ядерным оружием в Европе в 1980-х годах.

Программа по созданию гиперзвуковых ракет работает, сказал Маккарти. Испытания намечены на 2020 год, и Сухопутные войска США планируют начать выпуск этого оружия не позднее 2023 года. Соединённые Штаты намерены произвести большое количество данных ракет, как только производство будет готово к масштабированию, отметил министр. В запросе оборонного бюджета на 2021 финансовый год финансирование на эти цели будет увеличено.

Маккарти уверен, что развитие гиперзвукового оружия в Соединённых Штатах будет продолжаться независимо от того, кто победит на президентских выборах в следующем году. «Этому вопросу будет уделяться огромное внимание, независимо от того, какая администрация будет здесь через год», — сказал он. «Это приоритет национального уровня».

Таким образом, в течение десяти дней два высокопоставленных военачальника США заявили о необходимости и полезности развёртывания американских ракет меньшей и средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Сейчас попробуем оценить, какие последствия это размещение будет иметь для Китая.

Возьмём самый опасный аспект — развёртывание гиперзвуковых ракет США в Южной Корее. Подобная ситуация может сложиться уже к 2024 году. Расстояние от Сеула до Пекина по прямой составляет 953 километра. Дальность полёта этих ракет — более 1000 километров, а скорость — 5 Махов и выше. При такой скорости ракета преодолеет данное расстояние примерно за 9 минут. В данном случае США получают возможность первыми нанести по Китаю обезоруживающий удар.

Пуск ракеты
Пуск ракеты
Mil.ru

Таким образом, у военно-политического руководства Китая будет всего несколько минут с момента запуска этих ракет на принятие решения о нанесении ответного ракетно-ядерного удара по территории Соединённых Штатов. Фактически, Пекину будет необходимо мгновенно реагировать на любой пуск ракет с территории Южной Кореи, либо страна потеряет управление и не сможет нанести ответный ядерный удар.

Следует заметить, что с учётом человеческого фактора несколько минут — это слишком короткое время для принятия такого судьбоносного решения. Не исключено, что китайское руководство с целью уменьшения времени реагирования на данную серьёзную угрозу пойдёт по пути передачи решения на применения ядерного оружия искусственному интеллекту. И тогда вполне возможно начало крупномасштабной ядерной войны между США и КНР из-за ошибки программы.

Таким образом, размещая ракеты средней и меньшей дальности в Индо-Тихоокеанском регионе, Соединённые Штаты могут привести мир к сценарию, описанному в голливудских боевиках из серии «Терминатор».