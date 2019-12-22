22 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

Размещая ракеты средней и меньшей дальности в Индо-Тихоокеанском регионе, Соединённые Штаты могут привести мир к сценарию, описанному в голливудских боевиках из серии «Терминатор»

Владимир Васильев, , 16:05 — REGNUM Генерал Чарльз К. Браун (Charles Q. Brown), командующий ВВС Индо-Тихоокеанского командования США, 17 декабря 2019 года заявил журналистам, что развёртывание американских ракет меньшей и средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе было бы полезным и «укрепит безопасность США».

Ядерный взрыв National Nuclear Security Administration

Генерал считает, что «это меняет расчеты, касающиеся происходящего в регионе, заставляет наших противников серьёзно об этом задуматься», независимо от того, будет размещено несколько или большое количество таких ракет.

В отношении переговоров по данному вопросу с союзниками США в регионе Чальз Браун сказал, что ему ничего об этом неизвестно, так как это политическое решение. Здесь он, конечно же, слукавил потому, что военный руководитель такого уровня и тем более в Индо-Тихоокеанском командовании США не может об этом не знать.

Чарльз К. Браун U.S. Air Force

Ранее информация о ведении Вашингтоном переговоров по вопросу развёртывания американских ракет меньшей и средней дальности на территории Японии и Южной Кореи была озвучена в японской газете The Asahi Shimbun.

7 декабря 2019 года, за десять дней до заявления генерала Чарльза Брауна, на Рейгановском национальном оборонном форуме по поводу развёртывания ракет меньшей и средней дальности высказался министр Сухопутных войск США Райан Д. Маккарти (Ryan D. McCarthy). Военный чиновник отметил уникальные возможности, которые даёт Вашингтону выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Райан Маккарти U.S. Army

По словам Райана Маккарти, Сухопутные войска США к концу 2022 года должны получить высокоточную ударную ракету расширенной дальности PrSM (Precision Strike Missile). Она заменит стоящий на вооружении оперативно-тактический комплекс ATACMS (Army TACtical Missile System) и будет иметь вдвое большую дальность — 550−600 километров, т. е. будет уже относиться к ракетам меньшей дальности. Со временем должен появиться и противокорабельный вариант PrSM.

Этот новый ракетный комплекс меньшей дальности, по словам министра Сухопутных войск США, может быть размещён вдоль второй островной цепи или в странах, окружающих Южно-Китайское море, что «в корне изменит геометрию боевого пространства» данного театра военных действий.

Пуск ракеты ATACMS Army.mil

Сухопутные войска США также разрабатывают гиперзвуковые ракеты, которые будут иметь скорость полёта 5 Махов и более, а также высокую манёвренность, что затруднит их поражение системами ПРО и ПВО противника. Райан Маккарти отметил, что это оружие с дальностью действия более 1000 километров, может быть развёрнуто по всему миру, в том числе в Европе, Азии или на Ближнем Востоке.

Министр считает, что «это в корне изменит динамику», и что «это очень уникальный набор возможностей». Маккарти сравнил стратегические последствия постановки на вооружение гиперзвуковых ракет с развертыванием США грунтовых мобильных ракетных комплексов Pershing II с ядерным оружием в Европе в 1980-х годах.

Программа по созданию гиперзвуковых ракет работает, сказал Маккарти. Испытания намечены на 2020 год, и Сухопутные войска США планируют начать выпуск этого оружия не позднее 2023 года. Соединённые Штаты намерены произвести большое количество данных ракет, как только производство будет готово к масштабированию, отметил министр. В запросе оборонного бюджета на 2021 финансовый год финансирование на эти цели будет увеличено.

Маккарти уверен, что развитие гиперзвукового оружия в Соединённых Штатах будет продолжаться независимо от того, кто победит на президентских выборах в следующем году. «Этому вопросу будет уделяться огромное внимание, независимо от того, какая администрация будет здесь через год», — сказал он. «Это приоритет национального уровня».

Таким образом, в течение десяти дней два высокопоставленных военачальника США заявили о необходимости и полезности развёртывания американских ракет меньшей и средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Сейчас попробуем оценить, какие последствия это размещение будет иметь для Китая.

Возьмём самый опасный аспект — развёртывание гиперзвуковых ракет США в Южной Корее. Подобная ситуация может сложиться уже к 2024 году. Расстояние от Сеула до Пекина по прямой составляет 953 километра. Дальность полёта этих ракет — более 1000 километров, а скорость — 5 Махов и выше. При такой скорости ракета преодолеет данное расстояние примерно за 9 минут. В данном случае США получают возможность первыми нанести по Китаю обезоруживающий удар.

Пуск ракеты Mil.ru

Таким образом, у военно-политического руководства Китая будет всего несколько минут с момента запуска этих ракет на принятие решения о нанесении ответного ракетно-ядерного удара по территории Соединённых Штатов. Фактически, Пекину будет необходимо мгновенно реагировать на любой пуск ракет с территории Южной Кореи, либо страна потеряет управление и не сможет нанести ответный ядерный удар.

Следует заметить, что с учётом человеческого фактора несколько минут — это слишком короткое время для принятия такого судьбоносного решения. Не исключено, что китайское руководство с целью уменьшения времени реагирования на данную серьёзную угрозу пойдёт по пути передачи решения на применения ядерного оружия искусственному интеллекту. И тогда вполне возможно начало крупномасштабной ядерной войны между США и КНР из-за ошибки программы.

Таким образом, размещая ракеты средней и меньшей дальности в Индо-Тихоокеанском регионе, Соединённые Штаты могут привести мир к сценарию, описанному в голливудских боевиках из серии «Терминатор».