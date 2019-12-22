Киев, 22 декабря 2019, 13:31 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал граждан Украины сообщать о игорных заведениях, которые не были закрыты сотрудниками правоохранительных органов. Об этом глава украинского правительства заявил 21 декабря в видеообращении, опубликованном на официальной странице главы украинского правительства на странице в социальной сети Facebook.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в украинской полиции сообщили о том, что порядка 5300 игорных заведений на Украине не имеют возможности функционировать в законном поле.
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