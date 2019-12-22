Киев, , 13:31 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал граждан Украины сообщать о игорных заведениях, которые не были закрыты сотрудниками правоохранительных органов. Об этом глава украинского правительства заявил 21 декабря в видеообращении, опубликованном на официальной странице главы украинского правительства на странице в социальной сети Facebook.

«Если вы знаете про существование зала игральных автоматов, который спрятался, которые не заметили правоохранители. Специально или случайно. Сообщайте об этом нам… Мы сделаем все от нас зависящее, чтоб уже до нового года эта ошибочная практика — залы игральных автоматов на улицах украинских городов исчезли», — отметил Гончарук.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в украинской полиции сообщили о том, что порядка 5300 игорных заведений на Украине не имеют возможности функционировать в законном поле.

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