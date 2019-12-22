Киев, 22 декабря 2019, 13:29 — REGNUM В качестве первого приоритета в работе украинской диаспоры на следующий год является защита страны от «российской агрессии». Об этом 21 декабря в интервью информационному агентству «Укринформ» заявил президент мирового конгресса украинцев (МКУ) Павел Грод.
Вторым приоритетом по словам главы МКУ является строительство экономически мощной Украины, которая движется евроатлантическим путем. Этим он пояснил поощрение иностранных инвестиций и участие в международных мероприятиях и тому подобное. Третьим направлением работы МКУ, которое озвучил Грот станет в будущем году «развитие влиятельных и сознательных украинских общин» в мире.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, как ранее заявил посол Украины в США Владимир Ельченко, в секретариате ООН работает две-три сотни россиян, половина из которых по мнению Ельченко является агентурой ФСБ.
Отметим, что в США и Канаде существует крупная украинская диаспора.
Подчеркнем, что Украина считает, что в Донбассе она воюет не с населением ДНР и ЛНР. В Киеве считают, что в Донбассе происходит некая «российская агрессия». Аналогичным образом в Киеве не признают волеизъявление населения Крыма, который отказался быть в составе Украины после государственного переворота, произошедшего в Киеве в 2014 году. Киев считает, что Россия якобы аннексировала Крым.
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