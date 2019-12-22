Киев, , 13:29 — REGNUM В качестве первого приоритета в работе украинской диаспоры на следующий год является защита страны от «российской агрессии». Об этом 21 декабря в интервью информационному агентству «Укринформ» заявил президент мирового конгресса украинцев (МКУ) Павел Грод.

«Наш первый приоритет — защита Украины от российской агрессии. Мы обязаны объяснить мировому сообществу, что Россия — агрессор, потому что это иногда начинают забывать», — подчеркнул Грод.

Вторым приоритетом по словам главы МКУ является строительство экономически мощной Украины, которая движется евроатлантическим путем. Этим он пояснил поощрение иностранных инвестиций и участие в международных мероприятиях и тому подобное. Третьим направлением работы МКУ, которое озвучил Грот станет в будущем году «развитие влиятельных и сознательных украинских общин» в мире.

«Мы стараемся объединить украинцев и учить их ведению политических процессов. В Канаде мы влиятельные именно потому, что объединены. Наша цель: в каждой стране мира иметь украинцев, способных влиять на местные политические процессы», — заключил Грот.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, как ранее заявил посол Украины в США Владимир Ельченко, в секретариате ООН работает две-три сотни россиян, половина из которых по мнению Ельченко является агентурой ФСБ.

Отметим, что в США и Канаде существует крупная украинская диаспора.

Подчеркнем, что Украина считает, что в Донбассе она воюет не с населением ДНР и ЛНР. В Киеве считают, что в Донбассе происходит некая «российская агрессия». Аналогичным образом в Киеве не признают волеизъявление населения Крыма, который отказался быть в составе Украины после государственного переворота, произошедшего в Киеве в 2014 году. Киев считает, что Россия якобы аннексировала Крым.

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