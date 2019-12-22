Осло, , 17:58 — REGNUM Министерство иностранных дел Норвегии призвало немедленно освободить осужденного в Южной Осетии врача из Грузии Важу Гаприндашвили. Данное заявление было опубликовано на странице дипломатического ведомства в Twitter.

«Норвегия призывает освободить грузинского хирурга Важу Гаприндашвили из незаконного заключения и полностью поддерживает заявление Службы внешних действий ЕС», — говорится в опубликованном заявлении.

Как передавало ИА REGNUM, Гаприндашвили был задержан на территории Южной Осетии в ноябре. 20 декабря суд в Цхинвале признал его виновным в нарушении государственной границы республики и приговорил к лишению свободы сроком на год и девять месяцев. В Грузии и ряде стран называют действия южноосетинских властей незаконными, так как не признают суверенитет Южной Осетии.

Напомним, до грузино-осетинского конфликта 2008 года Южная Осетия входила в состав Грузии. После нападения в августе грузинской армии на мирных осетин в конфликт вмешалась Россия, которая выполняла миротворческую деятельность в регионе на основании Сочинского соглашения 1992 года, подписанного российской и грузинской стороной.

После того, как агрессия Тбилиси была остановлена, Россия признала независимость Грузии.