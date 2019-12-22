Киев, , 13:19 — REGNUM Расходы предназначенные на содержание офиса президента Украины Владимира Зеленского за пять месяцев его каденции составили более 353 млн гривен, что, как оказалось более, чем на 27 млн гривен дороже, чем содержание администрации бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом со ссылкой на данные государственной казначейской службы Украины 21 декабря сообщило издание Страна.ua.

Как сообщает украинское СМИ, за пять месяцев каденции бывшего президента Украины Петра Порошенко (с января по май 2019 года) сумма расходов на обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности президента Украины и администрации президента Украины составило более 325 млн 300 тысяч гривен.

Через пять месяцев (по состоянию на октябрь) сумма затраченных средств с начала года по данной статье расходов уже составила более 678 млн 400 тысяч гривен. Таким образом, расходы на содержание офиса президента Украины Зеленского составили за пять месяцев (с июня по октябрь месяц) более 353 млн 100 тысяч гривен, что более, чем на 27 млн 800 тысяч гривен дороже, чем содержание администрации Петра Порошенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты фракции «Слуга народа» с размахом отметили новогодний кооператив. По словам главы партии СН Александра Корниенко, на новогоднее мероприятие партия потратила до миллиона гривен.

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