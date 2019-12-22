Ташкент, 22 декабря 2019, 13:10 — REGNUM По состоянию на 11:00 мск явка на выборах в Узбекистане составила 42,4%, заявил секретарь Центральной избирательной комиссии Узбекистана Худоёр Маматов, сообщило 22 декабря издание «Газета.uz».
Согласно Избирательному кодексу Узбекистана, выборы могут быть признаны несостоявшимися, если в них примет участие менее трети избирателей страны.
В данный момент самая низкая явка наблюдается в Ташкенте, где проголосовали 24,2% избирателей.
Маматов рассказал, что наиболее распространёнными нарушениями стали попытки граждан проголосовать за своих родственников.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Узбекистана Пулат Бобожонов рассказал об одном нарушении, зафиксированном на выборах. В Кувинском районе Ферганской области родственник одного из кандидатов разместил плакаты политика на своём автомобиле, что является незаконной агитацией.
Читайте ранее в этом сюжете: На парламентских выборах в Узбекистане зафиксировано одно нарушение