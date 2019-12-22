Тбилиси, , 17:58 — REGNUM Проведение встречи министров иностранных дел Грузии Турции и Азербайджана запланировано в Тбилиси на 23 декабря. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения со ссылкой на грузинский МИД.

По данным журналистов, основной повесткой на встрече глав дипломатических ведомств будет обсуждение вопросов, касающихся совместной деятельности в транспортной и энергетической областях. Отмечается, что в подобном формате стороны встретятся восьмой раз.

Напомним, данная встреча была ранее запланирована на 16 октября, но по неизвестным причинам ее решили отложить.