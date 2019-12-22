Абакан, , 12:37 — REGNUM Явка на выборах мэра Абакана на 15:00 по местному времени составила 14,99%. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Абакана, на 74 участках проголосовали 19 464 избирателя.

Всего в список для голосования включены 129 825 избирателей.

Напомним, в сентябре 2018 года на выборах главы Абакана явка на 15:00 составляла 20,87% (более 27 тысяч избирателей).

Как сообщало ИА REGNUM, в Абакане 22 декабря проходят выборы мэра.

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За кресло градоначальника борются Иван Аксенов, Алексей Лемин, Василий Мельцер, Михаил Молчанов.

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