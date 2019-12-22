Батуми, Грузия, , 17:58 — REGNUM Митинг протеста готовятся провести активисты в Батуми 22 декабря в середине дня. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

По данным журналистов, активисты начали собираться в разных местах города, чтобы выдвинутся к месту проведения акции — площади Роз. Сообщается, что на митинге будут снова озвучены требования к партии власти «Грузинская мечта» выполнить свое обещание и изменить в стране смешанную выборную систему на пропорциональную.

«Я думаю, что правительство должно сделать этот шаг и удовлетворить потребности как собственного народа, так и международного сообщества», — рассказал журналистам о своих ожиданиях член политсовета «Движения за свободу — Европейская Грузия» Петре Замбахидзе.

Как передавало ИА REGNUM, оппозиционные силы проводят акции протеста в разных городах Грузии, добиваясь от партии власти «Грузинская мечта» проведения выборной реформы. Считается, что введение пропорциональной системы на парламентских выборах позволит оппозиции получить больше депутатских мандатов. Волна протестов возобновилась после того, как в ноябре в парламенте на голосовании не прошел соответствующий законопроект из-за того, что его не поддержали часть мажоритариев партии власти.