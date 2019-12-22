22 декабря 2019 | Время чтения 6 мин

Станислав Стремидловский, , 11:49 — REGNUM



Владимир Путин Kremlin.ru

Выступление президента России Владимира Путина на неформальном саммите глав государств СНГ взбудоражило поляков. Предсказуемо. Хотя начал свое выступление Путин так:

«Меня несколько удивила, даже немножко задела одна из последних резолюций Европейского парламента от 19 сентября 2019 года «о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», так написано. Мы тоже всегда с вами вместе стремились обеспечить это качество истории, ее правдивость, открытость и объективность. Хочу ещё раз подчеркнуть, это касается всех нас, потому что мы в известной степени наследники бывшего Советского Союза. Когда говорят о Советском Союзе, говорят о нас. Что же написано? Согласно этой бумаге так называемый пакт Молотова-Риббентропа — напомню, что это министры иностранных дел Советского Союза и фашистской Германии — как пишут дальше, «поделил Европу и территории независимых государств между двумя тоталитарными режимами, что проложило дорогу к началу Второй мировой войны». Пакт Молотова-Риббентропа проложил дорогу к началу Второй… Ну может быть. Более того, европейские депутаты требуют от России прекратить усилия, направленные на искажение исторических фактов, на пропаганду тезиса о том, что настоящими зачинщиками войны являются Польша, страны Прибалтики и Запад. По‑моему, мы никогда ничего подобного не говорили, что кто‑то является из этих перечисленных стран зачинщиком. В чем же все‑таки правда? Мне захотелось с этим разобраться, поэтому я попросил своих коллег поднять некоторые архивные документы. И когда я их начал читать, вы знаете, мне показалось, что это будет интересно для всех нас, потому что, повторяю еще раз, все мы и есть бывший Советский Союз».

Далее президент России подробно изложил свои изыскания. Но в любом случае по его словам, даже с учетом того, что в речи Путина фигурировала Польша, видно, что адресовались они лидерам стран бывшего СССР, а за повод была взята печально известная резолюция Европейского парламента. Немецкие и французские издания не обратили внимания на это выступление российского президента, на Западе, как говорят специалисты, интерес к теме невысок и падает. Упустила шанс промолчать Варшава. На сегодня ее официальная реакция изложена в заявлениях пресс-службы министерства иностранных дел Польши и Института национальной памяти (IPN). Польский президент Анджей Дуда и председатель Совета министров Анджей Моравецкий пока молчат, может быть, что-то скажут потом, и то не факт, что по своей инициативе, а не отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Проблема тут для польских политиков в том, что неизбежно придется доставать и собственные скелеты из исторического шкафа Польши, а также обвинять не только Советский Союз и «ужасного» Сталина, но и «западные демократии», то есть союзников Варшавы по Европейскому союзу и НАТО.

Польские танки на улицах чехословацкого города. 1938

МИД Польши, перечислив стандартную аргументацию, все же постарался занять немного примирительную позицию. «Польская сторона считает, что правильным путем польско-российского исторического диалога является возобновление работы Группы по сложным вопросам, которая имеет свои достижения, в том числе договоренности о роли Советского Союза в развязывании Второй мировой войны. Слова президента Российской Федерации губительны для совместной работы польских и российских экспертов, а также достижений его предшественников — Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые, несмотря на трудности, пытались найти путь истины и примирения в польско-российских отношениях. Справедливый и критический взгляд на историю вместо пропаганды также воздал бы должное миллионам жертв сталинских репрессий, в том числе и с российской стороны», — сообщается в последнем абзаце комментария.

Надо отдавать себе отчет при этом, что у польских дипломатов по понятным причинам связаны руки. Поэтому настоящие эмоции и обиды Варшавы продемонстрировал IPN, в котором работают историки с погонами прокуроров. Понаписали они много чего, но мы обратим внимание только на один эпизод: «В 1938 году в Мюнхенской конференции наряду с Германией и Италией приняли участие Франция и Великобритания. Западные страны приняли территориальные требования Гитлера против Чехословакии. Эта конференция не принесла славы двум западным демократиям. Они за счет территории другой страны пытались насытить немецкого монстра, надеясь, что таким образом спасут мир. История показала, насколько это было иллюзорно. Однако сравнение этой и без того постыдной конференции с пактом Молотова-Риббентропа, где обе подписавшие соглашения тоталитарные стороны поделили между собой территории многих свободных государств континента, не может выдержать столкновения с фактами… Польша не участвовала в Мюнхенской конференции 1938 года. Сравнение чехословацко-польских отношений 1918−1938 годов, далеких от нормальности, с реализацией Советским Союзом имперской политики по уничтожению целых независимых государств и покорению других наций, является доказательством незнания или преднамеренных манипуляций».

Польские солдаты позируют с низложенным чехословацким гербом. 1938

Речь о Заользье, части Тешинской Силезии, которую в 1920-х годах чехи смогли отобрать у Польши, а в 1938 году Варшава по согласованию с Берлином забрала область себе обратно. Дело в том, что эта история — один из самых болезненных и неприятных эпизодов для польского общества, камень преткновения, о который спотыкается миф о «жертвенной Польше», белой и пушистой. По вопросу Заользья до сих пор нет консенсуса среди поляков. В 2009 году Варшава пыталась закрыть этот вопрос. Президент Польши Лех Качиньский, брат председателя ныне правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского, принес официальные извинения Чехии. Правда, уже тогда польский еженедельник Polityka так писал об этом событии: «Можно ответить, что он извиняется не для стороны извинения, а для очистки собственной совести. Почему же тогда Качиньский не извинился перед словаками за то, что именно в 1938 году, именно во время скандала с Заользье, Польша поддержала аннексию Словакии со стороны Венгрии?». Да и сегодня даже среди сторонников PiS хватает тех, кто осуждает покойного Леха Качиньского за тот жест. В ответ полякам, которые напоминают, что Польше самой есть что предъявить, заявляют, что Варшаве извиняться не за что.

Поляки несут вырванный из земли чехословацкий пограничный столб с уничтоженным чехословацким гербом. Чешский Тешин. 1938

Есть также другое. Проправительственный портал wPolityce в комментарии по поводу «исторического ревизионизма Путина» набросился на тех поляков, которые рассуждают (и даже целые книгу издают) о политических «ошибках» довоенного правительства, не решившего вместе с Германией напасть на Советский Союз. «Становится все более очевидным, какой великий ущерб нанесли и наносят все эти тезисы о необходимости идти с Гитлером, о предполагаемой любви Гитлера к Польше, о простом плане победы во Второй мировой войне без крупных потерь, который Бек (министр иностранных дел Польши в 1932—1939 годах — С.С.) не использовал по неизвестным причинам», — заявляет издание. И делает вывод, что это «ужасно глупое веселье» имеет неприятные последствия сейчас и даже, возможно, трагичные в будущем. Ведь «Польша, лишенная своего доброго имени, станет легкой добычей». Отстаивание Варшавой «доброго имени» стало особо активным в последние годы. Но как она собирается доказать свою «правду» всему миру, когда само польское общество расколото? А вы говорите, Путин…