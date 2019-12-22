Киев, , 11:28 — REGNUM Депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Владимир Ариев считает, что «гражданское общество» Украины должно очертить «красные линии» к будущему контракту по транзиту газа, который Украине предстоит заключить с Российской Федерацией. Об этом депутат написал 22 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

Также депутат перечислит эти «красные линии».

«1) никаких прямых соглашений с Газпромом на поставку газа. Это не вопрос бизнеса, это вопрос национальной безопасности; 2) объемы транзита при договоренной цене должны быть точно больше, чем выход в себестоимость. 40 млрд метров кубических в год — мало; 3) гарантии выполнения соглашения со стороны РФ должны быть четко прописаны в контракте и ответственность РФ за срыв должна определяться в конкретных цифрах и условиях штрафных санкций. Россия всегда срывает подписан контракт, если он становится невыгодным или мешает другим планам», — написал депутат.

Также Ариев уверен, что в данный момент Украина находится в «сильных переговорных позициях» по газовому вопросу. Он пояснил это тем, что санкции Соединенных Штатов Америки против «Северного потока-2» якобы вызвали «форменную истерику» в Москве и Берлине. В связи с этим Ариев уверен, что Украина может выставлять условия и достигать результата.

ИА REGNUM напоминает, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что достижение предварительных договоренностей о транзите газа между Украиной и Россией является «победой». Он также пообещал, что после заключения нового газового контракта цена на газ для населения Украины этой зимой повышаться не будет.