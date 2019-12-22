Ташкент, 22 декабря 2019, 11:26 — REGNUM В ходе парламентских выборов в Узбекистане зафиксировано одно нарушение запрета агитации, сообщил 22 декабря на пресс-конференции глава МВД страны Пулат Бобожонов.
Он рассказал, что в Ферганской области на автомобиле избирателя были размещены агитационные плакаты.
Бобожонов отметил, что на данный момент проголосовали 75% граждан Узбекистана, находящиеся в местах лишения свободы.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря 2019 года в Узбекистане начались парламентские выборы. В них участвуют пять политических партий.
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