Тбилиси, , 17:58 — REGNUM Правящая партия в Грузии «Грузинская мечта» не имеет никакого отношения к той группе аккаунтов, которая были ранее была удалена в соцсети Facebook. Данное заявление 21 декабря опубликовал на своей странице в Facebook председатель парламентской фракции большинства Мамука Мдинарадзе.

«С удаленной Facebook группой, партия «Грузинская мечта» и ее руководство, ни на официальном, ни на неофициальном уровне не имело отношений», — написал Мдинарадзеэ

Он также заявил, что партия «Единое национальное движение» (ЕДН), созданная ранее экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, теряет сторонников, а ее представители распространяют ложь и просят представителей западных стран делать критические заявления в адрес правящей партии. Мдинарадзе отметил, что информация ЕДН активно распространяется в Facebook посредством фейковых аккаунтов, но удалили только те, которые поддерживают действующую власть.

Как передавало ИА REGNUM, 20 декабря глава отдела кибербезопасности компании Facebook Натаниэль Глейхе заявила, что в соцсетях Facebook и Instagram удалены две группы аккаунтов, одна из которых подозревается в связях с правительством Грузии.