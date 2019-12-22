22 декабря 2019 | Время чтения 9 мин

Андро Малкин, , 11:22 — REGNUM В Грузии идет порой тайная, но чаще явная и яростная борьба за власть. Борьба между двумя основными силами, ни одна из которых народу, по большому счету, не симпатична и не нужна. Но обе держатся на поверхности политической арены Грузии и обе усиленно продолжают цепляться за ее дно, дабы не быть вытолкнутыми с этой арены куда-то на отдаленную обочину. Потому что обочина обещает в лучшем случае политическое забвение, а в худшем — уголовно-политическое наказание.

Флаг Грузии

Эта борьба ведется уже долгих 7 с лишним лет, в течение которых некогда «Единое национальное движение», оставаясь на плаву и в центре внимания грузинской общественности и зарубежных партнеров или кураторов, постоянно держит сменившую ее в 2012 году «Грузинскую мечту» в напряжении, не позволяя свернуть с некогда проторенного «националами» пути и заставляя ее идти в том же самом направлении. Одновременно пересыпая этот путь всевозможными провокациями, «подставами», обвинениями и осуждениями.

Она, партия экс-президента Михаила Саакашвили, имеет многочисленных друзей за рубежом, в тех кругах, которые диктуют повестку дня в США и Евросоюзе, и приобрела их не только благодаря послушанию, прилежанию и подражанию своим «старшим кураторам», но и, как говорят некоторые независимые и не поддерживающие ни одну партию грузинские аналитики, благодаря немалым финансовым вливаниям в ассоциируемые с западными «кураторами» фонды и организации. Вливаниям на цели так называемого «лоббирования» собственных интересов. И это самое «лоббирование» у них получается.

Лидеры Единого национального движения встречаются с заместителем государственного секретаря США Unm.ge

Наглядным примером стала статья «Georgia on the Brink» в Wall Street Journal, автор которой слово в слово повторял те тезисы и оценки, которые в изобилии вселяют в умы грузинского общества лидеры так называемой оппозиции. Впрочем, оппозицией их можно считать условно, потому что фактически тон политической жизни Грузии задают именно эти «деятели». Они заявляют, обвиняют, осуждают, а те, кто формально правит страной, свои заявления и действия подстраивают под обвинения и осуждения «оппонентов».

Да, в Грузии нет демократии, в прямом и исконном понимании этого слова. Но не было ее и прежде, ни при Гамсахурдия, ни при Шеварднадзе, ни, тем более, при Саакашвили. По большому счету, народ в Грузии никогда ничего не решал. Судьбу выборов решали хорошо обученные и натасканные избирательные комиссии, с учетом существующей в Грузии реальности, а позднее — под диктовку из-за рубежа. До выборов народу обещали многое: новые рабочие места, достойные доходы, которые будут превышать прожиточный минимум, защиту всех прав и свобод… А после победы на выборах каждая власть руководствовалась исключительно собственными целями, задачами и интересами, которые в основном были ориентированы на улучшение собственного благосостояния, концентрацию в собственных руках всех основных источников доходов бюджета, народу же демонстрировали показное внимание, понимание и порой легкое послабление вроде незначительного повышения пенсии на фоне резкого роста цен.

Но подобное состояние дел в стране раньше нынешних друзей «грузинской оппозиции» не заботило. На все деяния правительства экс-президента Саакашвили западные лидеры и влиятельные политики откликались общими заявлениями, без выражения особого недовольства и осуждения, лишь получали, как лучше было бы тогда обойтись с «непокорной и нарушающей правопорядок оппозицией». Ему — Саакашвили — в течение 10 лет бесперебойного правления дозволено было все — и отстрелы людей на улицах, и аресты и пытки в тюрьмах инакомыслящих, и приклеивание к оппонентам ярлыков иностранного (российского) шпиона и предателя родины. Ему и его партии было разрешено и продолжает оставаться дозволенным рассыпать ложь по телевизионному, информационному и цифровому пространству страны и мира. А то, что вещают сегодня и вещали тогда соратники Саакашвили и он сам, в основном и есть ложь.

После первого разгона акции протеста у здания парламента в Тбилиси, когда полиции и спецназу пришлось применить слезоточивый газ и пластиковые пули, Саакашвили и его соратники разнесли по всему миру, что правительство Иванишвили стреляло в «мирных демонстрантов». А кто был там мирным? Оголтелые, накачанные наркотиками и алкоголем молодые люди? Или представители так называемых сексменьшинств, которые мирно и спокойно ни одну свою акцию не проводят, зная, что никто их наказать не посмеет? Или те, кого в период правления Саакашвили называли «зондерами» — лица в черном, мускулистые, с непробиваемым выражением лица, выхватывавшие из рук полицейских щиты и колотившие их этими щитами, а потом прорвавшие кордон полиции и вторгшиеся на территорию здания законодательного органа? Иной народ на акции протеста «националов» и не собирается. А эти приходят не из-за своей приверженности идеалам Михаила Саакашвили и не из-за желания вернуть его к власти, а потому, что получают за это деньги. Не очень большие, но для удовлетворения первых нужд (покупки порции наркотика или алкоголя) вполне достаточные.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

Но это, как мы уже отметили, на Западе никого совершенно не интересует. А волнует западных партнеров тот факт, что соратникам Саакашвили в очередной раз не позволили «выразить свою волю», то есть повторить события ноября 2003 года, которые увенчались захватом парламента и отставкой правительства Шеварднадзе. Участниками тех акций протеста тогда были все те же лица — опьяненные, одурманенные, накачанные. И когда они прорвали кордон полиции и ворвались в зал заседаний парламента, размахивая флагами партии Саакашвили (которые после «революции» стали государственным флагом Грузии), по всему залу разнесся душок перегара.

Именно этого жаждут сегодня обосновавшийся на Украине экс-президент Грузии и оставшиеся в стране его соратники и стремятся использовать любой удобный повод для организации в Грузии новой революции. Впрочем, и поводы для «акций протеста» большей частью создают они сами.

Но на Запад из Грузии и с Украины, где обитает Саакашвили, идут тревожные сигналы, и Запад реагирует. Американские конгрессмены и депутаты Европарламента делают заявления с выражением беспокойства в связи с ситуацией в Грузии. В достаточно влиятельных журналах и газетах появляются статьи, в которых ситуация в стране досконально описывается со слов соратников Саакашвили как надежного и достоверного источника информации. А последний шаг, который взволновал власти Грузии и обрадовал «оппозицию», был сделан на интернет-пространстве. Основатель соцсети Facebook ликвидировал все фальшивые аккаунты, которые, по его оценке, были связаны с нынешним правительством Грузии и служили дикредитации оппозиции. Чистка была проведена в сети Facebook и Instagram.

«Так им (правительству Грузии) и надо! Ликвидировали троллей и больше никто не позволит им троллить ролики о нашем «насильничестве». Это называется штурм против узурпатора», — примерно так оценивали случившееся представители «Единого национального движения» и ассоциируемых с ним партий.

А председатель фракции «Национальное движение» грузинского парламента Роман Гоциридзе к сведению осуществивших эту операцию чистки людей сообщил, что закрыть в Грузии нужно еще многое, в том числе страницу «Коридор позора», которая часто напоминает населению видеозаписи бесчинств, творившихся при правлении Саакашвили. На этот раз депутата возмутил растиражированный этой страницей пост с его заявлением в адрес Зазы Саралидзе, отца убитого в конце 2017 года тбилисского школьника Давида Саралидзе.

«Закрыть надо еще многие страницы, например, «Коридор позора», который создал мой фальшивый фейсбук-пост, где я якобы ругаю отца убитого мальчика Зазу Саралидзе. Эту фальшивую информацию увидели десятки тысяч людей благодаря агентствам, газетам и распространению в фейсбуке. Я обратился к прокуратуре, но какой была ее реакция, угадать нетрудно», — написал Гоциридзе на собственной странице в Facebook.

Лидеры оппозиции предполагают, что за этим шагом владельцев соцсетей последуют серьезные для грузинских властей политические результаты. По их мнению, фактически государству предъявлено обвинение в организации «информационного террора в отношении собственных граждан». Впрочем, западные политики уже вещают в этом направлении и со слов грузинской оппозиции делают первые оценки случившегося.

Роман Гоциридзе Parliament.ge

Действительно, страниц на пространстве интернета, которые периодически напоминали народу о том, что говорили и делали Саакашвили и его правительство в бытность у власти, было создано огромное количество. Эти страницы особенно активизировали публикацию различных видеороликов и фотоматериалов на пике каждого очередного протестного выступления нынешней оппозиции (практически целиком состоящей из соратников экс-президента и их сателлитов или сторонников). Оппозицию, которая сегодня выставляет себя защитником демократии и прав человека, это очень тревожило и возмущало, потому что подобные «цитаты» из ее прежней деятельности свидетельствовали о прямо противоположном.

Интересно, что чистка не затронула аналогичные страницы, группы и сообщества, которые на том же пространстве в изобилии были созданы если не самими лидерами «Национального движения», то по их поручению и их соратниками. Особенно много было и остается групп сторонников экс-президента Саакашвили, которые после каждого его поста в соцсети моментально подхватывали и распространяли его на интернет-пространстве.

А что же нынешняя власть? Она, по устоявшейся традиции, перешла в режим отрицания своей связи с упраздненными владельцем Facebook аккаунтами и страницами и заявила, что никакого отношения к ним не имела и не имеет, а потому особо на этот счет не беспокоится.

«С той группой, о которой говорится в официальном заявлении Facebook, партия «Грузинская мечта» и ее менеджмент ни на официальном (формальном), ни на неофициальном уровне никаких отношений не имеет. Хотя большая часть аннулированных счетов, как видно, поддерживала наше правительство и распространяла негативную информацию о Национальном движении и его подразделениях (что, в принципе, особой сложности не представляет и лжи не требует). В заявлении Facebook ничего об антизападной и антиамериканской кампании, о которой говорят «наци», — ничего не сказано», — написал на своей странице в соцсети Facebook лидер парламентского большинства, член «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе.

Он отметил, что помимо аккаунтов в Грузии Facebook отменил также счета в самих США и во Вьетнаме, но не ликвидировал многочисленные боты и фейковые страницы, ассоциируемые с «Национальным движением» Михаила Саакашвили, которые продолжают «распространять дезинформации и вещать на языке ненависти».

По информации депутата, свои меры собирается принять и нынешнее руководство Грузии. В частности, парламент готов начать работу над соответствующими законодательными регуляциями этой сферы.

«Мы готовы начать работу над регуляциями, которые будут защищать общество от распространения дезинформации. Я уверен, что очень скоро появятся противники таких регуляций и скажут, что свобода слова в Грузии находится в опасности. Нетрудно угадать, представителями и сторонниками какого политического субъекта будут эти люди», — предположил Мамука Мдинарадзе.

Как бы то ни было, но в Грузии борьба за власть продолжается и в преддверии парламентских выборов 2020 года станет еще острее. А Запад продолжает вносить в эту борьбу свой незаметный, но достаточно увесистый вклад в виде влияния на политический спектр Грузии. И очередным проявлением такого влияния стал шаг, предпринятый администрацией соцсетей, выборочно очистившей свое интернет-пространство от ненужных и фальшивых счетов.