Москва, , 09:58 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравления работникам и ветеранам российского энергетического комплекса по случаю Дня энергетика. Поздравительная телеграмма опубликована сегодня, 22 декабря, на официальном сайте президента России.

Путин пишет, что российский энергетический комплекс, который включает в себя более тысячи энергетических станций, по праву считается одним из крупнейших и экологически чистых в мире.

«Эти впечатляющие результаты были достигнуты благодаря высочайшему профессионализму многих поколений его работников, их ответственному отношению к делу», — сказано в поздравительной телеграмме Владимира Путина.

Российский лидер уверен, что на сегодняшний день отечественная энергетическая отрасль «уверенно движется вперед», а также полностью обеспечивает растущие потребности национальной экономики и социальной сферы. Кроме того, энергетическая отрасль вносит очень значимый вклад в укрепление энергетической безопасности РФ.

Путин уверен, что работники энергетического комплекса, опираясь на богатый опыт ветеранов, будут и дальше добросовестно трудится на благо страны, и успешно решать поставленные перед ними задачи.

Задачи эти такие: качественное обновление электроэнергетики на перспективной технологической базе, рост инвестиционной привлекательности энергетической отрасли, обеспечение надежного энергоснабжения всех потребителей, а также внедрение «зеленых» инноваций.