Загреб, , 09:56 — REGNUM Выборы главы государства стартовали в Хорватии. Голосование началось в 6545 избирательных участках страны.

Избирательные участки открылись в 07:00 (09:00 мск), голосование продлится до 19:00 по местному времени (21:00 мск). В качестве кандидатов на пост главы государства в выборах принимают участие 11 человек. Правом голоса на президентских выборах обладают 3,85 млн человек из 4,1 млн человек населения Хорватии.

Если ни один из кандидатов на пост президента не наберёт больше 50% голосов избирателей, то будет проведён второй тур голосования, в котором примут участие два кандидата, набравшие большинство голосов.

В качестве фаворитов на выборах, согласно опросам, выступают действующий президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, его поддерживает правящая партия «Хорватское демократическое содружество», бывший премьер-министр республики Зоран Миланович, выдвинутый от оппозиционной Социал-демократической партии, и певец и музыкант Мирослав Шкоро, выступающий как независимый кандидат.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что кандидат в президенты Хорватии Мирослав Шкоро в первый же день собрал необходимое для выдвижения своей кандидатуры на выборы количество подписей.

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