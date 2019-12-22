Ташкент, , 09:56 — REGNUM В Узбекистане проходят выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса (нижнюю палату парламента), сообщило 22 декабря издание UPL24.

Это первые выборы, которые проходят согласно новому избирательному законодательству.

В выборах участвуют пять партий: «НДПУ», «УзЛиДеП», «Адолат», «Миллий Тикланиш» и «Экологическая партия». Каждая из сил выдвинула по 150 кандидатов.

Всего открылись 10 306 избирательных участков, из которых 55 находятся за рубежом.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Британский журнал The Economist назвал Узбекистан «страной года», оценив тем самым результаты реформ в стране.

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