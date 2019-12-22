Киев, , 09:58 — REGNUM Министр обороны Украины Андрей Загороднюк поблагодарил Соединенные Штаты Америки за выделение в следующем году военной помощи в размере $300 млн. Об этом он написал 21 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

Загороднюк отметил, что данная «помощь» даст Украине возможность получить летальное оружие, прибрежные оборонные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конгресс Соединенных Штатов Америки выделил Украине военную помощь размером $300 млн.

Читайте также: Целых 300 млн! Украина ждёт новой военной помощи от США

Читайте также: Трамп добился отказа от выделения срочной военной помощи Украине