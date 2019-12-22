Варшава, , 09:22 — REGNUM Министерство иностранных дел Польши сочло нужны ответить на слова президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны. Соответствующее заявление было выпущено пресс-службой польского внешнеполитического ведомства.

В 2020 году мир будет отмечать 75-ю годовщину Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. На Западе в первой четверти XXI века старательно продвигается тезис о том, что в начале Второй мировой войны в равной степени виновны и Гитлеровская Германия и Советский Союз.

Делается это исключительно для того, чтобы удалить Советский Союз и Российскую Федерацию, как его правопреемницу из списка держав — победителей Второй мировой войны. Это автоматически приводит к тому, что место России как постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций будет поставлено под сомнение.

И хотя ощутимых результатов эти антироссийские устремления пока не принесли, тем не менее Запад от них не отказывается. Так, Евросоюзный парламент уже давно приравнял советскую власть к нацизму и фашизму.

Владимир Путин затронул тему начала Второй мировой войны за последние дни дважды. Сперва он высказался о начале войны на своей пресс-конференции.

Путин подчеркнул, что Красная армия вошла в Польшу в 1939 году только после того, как «польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории» страны. Глава государства подчеркнул, что польское правительство в это время «находилось где-то уже в районе польско-румынской границы» и разговаривать о судьбе Западной Украины и Белоруссии было не с кем.

На следующий день после пресс-конференции на саммите СНГ в Санкт-Петербурге Путин вернулся к вопросу начала Второй мировой войны и рассуждал на эту тему более часа.

Путина указал на то, что Германия была в очень значительной степени унижена Версальским мирным договором, заключенным по итогам Первой мировой войны, и что с Гитлером договаривались все, в том числе англичане и французы. Советский Союз был вынужден пойти на пакт о ненападении с Германией, так как все другие попытки сдержать агрессора закончились провалом, во многом из-за неконструктивных позиций Лондона и Парижа.

Польша же активно вела переговоры с Гитлером и преследовала при этом свои корыстные и непомерные амбиции. Польша подстрекала Германию к разделу Чехословакии и сама же в нем участвовала. также Польша блокировала попытку Советского Союза создать антигитлеровскую коалицию еще до раздела Чехословакии.

Российский лидер обратил внимание, что на Западе, где фактологию начала Второй мировой войны уже давно исказили, теперь требуют от России, прекратить усилия «по пропаганде искажения исторических фактов». То есть пытаются заставить Россию подтвердить ложную картину начала Второй мировой войны, выдуманную исключительно в антироссийских целях.

Польские власти, которые заинтересованны в том, чтобы постоянно выставлять свою страну в качестве исключительно жертвы в истории Второй мировой войны, конечно же не могли не ответить Владимиру Путину. Ничего оригинального они ответить не могут, поэтому в очередной раз растиражировали тезис о том, что Вторую мировую войну якобы начали Гитлер и Сталин, «напав» на Польшу в 1939 году.

«С тревогой и недоумением мы воспринимаем высказывания представителей властей Российской Федерации, в том числе президента Владимира Путина, касающиеся происхождения и хода Второй мировой войны, которые представляют ложную картину событий», — сказано в заявлении МИД Польши.

Путина поляки обвинили в том, что его слова якобы подрывают совместную работу польских и российских экспертов из Группы по сложным вопросам, образованной в 2002 году. Также Путина обвинили в том, что он «подрывает «достижения его предшественников — Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, заслуга которых в глазах Варшавы в том, что они согласились следовать выгодной Польше лжи о начале Второй мировой войны.