Абакан, , 09:14 — REGNUM Жители Абакана 22 декабря выбирают мэра города. Как сообщили ИА REGNUM в горадминистрации, ссылаясь на данные территориальной избирательной комиссии Абакана, явка на 12:00 явка составила 5,81%. Проголосовал 7541 избиратель.

В сентябре 2018 года в единый день голосования, в том числе на выборах мэра Абакана, явка на 12:00 составляла 8,93% (11 560 избирателей).

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Как сообщало ИА REGNUM, в Абакане 22 декабря проходят выборы мэра. Открылись 74 участка. Всего в список избирателей включен 129 821 человек.

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