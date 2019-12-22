Киев, , 09:25 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал бывшего президента Украины Петра Порошенко «тупым, жадным, мелким, жалким, больным и ущербным существом». Так депутат прокомментировал информацию государственного бюро расследования о том, что в ходе обысков в спортивном клубе «5 элемент», принадлежащем Петру Порошенко, были обнаружены камеры видеонаблюдения. Об этом Мураев вечером 21 декабря написал на своей странице в социальной сети Facebook.

ИА REGNUM напоминает, что накануне в пресс-службе государственного бюро расследований Украины была обнародована информация о том, что в указанном спортивном клубе в ходе обысков были обнаружены скрытые камеры видеонаблюдения, которые находились в том числе в раздевалках спортивного заведения (в вентиляционных отверстиях).

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В связи с этой информацией, Мураев отметил, что никогда не понимал и не уважал Порошенко. «Был уверен, что пасть ниже просто невозможно и уже некуда, но новость о камерах в раздевалках и душевых клуба «5-й элемент», ему принадлежащем, удивила даже меня», — отметил экс-депутат.

Мураев отметил также, что было бы смешно размышлять для чего в одиночку, либо с кем-то в компании Порошенко просматривал (видеозаписи с камер наблюдения — ИА REGNUM) «если бы я не понимал чувства мужчин, чьи матери, жены и дочери попали в объектив».

«Тупое, жадное, мелкое, жалкое, больное и ущербное существо. А ведь если мысли возмущённых граждан справедливо материализуются, то персонаж будет волать (орать — ИА REGNUM) на каждом углу, что членовредительство произошло на политической почве», — подытожил депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря в спортивном клубе «5 элемент», одним из владельцев которого является бывший президент Украины Петр Порошенко прошел обыск. В тот же день прошел также обыск в офисе партии Петра Порошенко «Европейская солидарность», в связи с чем в партии ЕС уже успели заявить о «запугивании оппозиции».