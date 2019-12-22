Тбилиси, , 09:28 — REGNUM Арестом счетов лидеру «Грузинской мечты», правящей партии в Грузии, Бидзине Иванишвили пригрозил лидер оппозиционной партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе. Об этом 21 декабря сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Журналисты попросили политика прокомментировать публикацию в СМИ в США, в которой был размещен призыв применить санкции в отношении лидера парии власти в Грузии. Вашадзе заявил, что в Европе этому готовы оказать содействие.

«Когда приезжали европарламентарии, за закрытыми дверями они сказали то же самое, а именно, что пришло время рассмотреть вопрос об аресте счетов Бидзины Иванишвили», — сообщил журналистам оппозиционный политик.

Он отметил, что санкции могут быть применены, если Иванишвили не откажется о власти в Грузии.

Стоит отметить, что в Грузии оппозиционные партии объединились в борьбе с партией большинства. К парламентским выборам в 2020 году оппозиция рассчитывает продавить избирательную реформу и за счет другой модели голосования потеснить позиции партии в парламенте.