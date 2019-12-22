Таллахасси, США, , 08:13 — REGNUM Демократы, развязавшие кампанию с импичментом против президента США Дональда Трампа, нарушают конституцию, затягивая передачу обвинительного заключения в Сенат Конгресса. Об этом американский лидер заявил 21 декабря на встрече со студентами во Флориде.

«Сумасшедшая Нэнси (Пелоси, спикер палаты представителей Конгресса США) говорит, что сейчас дела нет. Это так нечестно… они нарушают конституцию», — заявил президент США.

Трамп добавил, что при голосовании в палате представителей получил 196 голосов в свою поддержку, перетянув на свою сторону троих демократов. И, напротив, к сторонникам импичмента не перешёл ни один республиканец.

Днём ранее президент США призвал «немедленно» начать рассмотрение дела об импичменте в Сенате, чтобы скорее поставить точку в нелепом процессе.

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