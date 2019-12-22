Тбилиси, , 08:01 — REGNUM Акцию «Посмей бороться за свою жизнь» провели 21 декабря у здания правительства Грузии в Тбилиси члены движения «Посмей». Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

По данным журналистов, акцию начали с минуты молчания в память о 15-летнем подростке, который скончался, покончив жизнь самоубийством. Затем активисты потребовали, чтобы министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури подал в отставку в связи с данным делом. Также протестующие потребовали от министерства образования страны взять на себя ответственность за то, что произошло со школьником.

Как передавало ИА REGNUM, 15-летний подросток в Тбилиси в середине декабря покончил жизнь самоубийством. Потом выяснилось, что его перед этим допрашивали в полиции. Следователю, проводившей допросы, предъявили обвинение в давлении на несовершеннолетнего. Инцидент вызвал бурную реакцию в обществе, и многие стали выходить на улицы на акции протеста. Протестную волну стараются подхватить оппозиционные партии и движения.

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