Вашингтон, , 07:54 — REGNUM Торговые связи, отношения с Ираном и КНДР обсудили президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в рамках телефонного разговора, 21 декабря сообщает пресс-служба Белого дома.

Стороны договорились продолжать тесное двухстороннее взаимодействие и координацию из-за недавних действий властей Северной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря представитель Пентагона Марк Милли заявил, что США поддерживают «очень высокий уровень» боевой готовности своих войск из-за «возможной агрессии» со стороны КНДР.

Читайте ранее в этом сюжете: В Токио стартовали японо-американские военные учения