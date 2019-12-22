Нью-Йорк, США, , 07:38 — REGNUM Россия не сможет быстро найти замену трубоукладочным судам компании Allseas, выполнявшей строительные работы на датском участке «Северного потока — 2», заявили 21 декабря эксперты американского агентства S&P Global Platts Analytics.

Имеющееся в распоряжении России судно «Фортуна», которое находится поблизости от места строительства, также не сможет завершить укладку труб, поскольку не подходит по техническим требованиям, выдвигаемым в Дании. В частности, судно не оснащено системой динамического позиционирования.

Единственным приемлемым вариантом для завершения строительства может стать трубоукладочное судно «Академик Черский», принадлежащее «Газпрому». Однако оно работает на Дальнем Востоке, и сможет прибыть к месту строительства не ранее, чем через два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, прокладка трубопровода «Северного потока — 2» в территориальных водах Дании остановилась накануне. Компания Allseas заявила о приостановке работ под угрозой санкций США.

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