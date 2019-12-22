Киев, , 07:16 — REGNUM Объём транзита российского газа через территорию Украины составит в ближайший год 65 млрд кубометров и по 40 млрд в последующие годы, передаёт 21 декабря агентство «Украинские новости» со ссылкой на источник знакомый с результатами двусторонних переговоров в Минске.

«Договорились о возможности подписания контракта на пять лет, который может быть затем продлен», — сказал собеседник агентства.

Таким образом, в Киеве подтвердили информацию российской стороны, что в 2020 году через газотранспортную систему Украины в ЕС поступит 65 млрд кубометров газа, в 2021—2024 годах — по 40 млрд кубометров.

Также, по информации источника, Россия до конца 2019 года выплатит Украине около $3 млрд долга, присужденного решением Столкгольмского арбитража по транзитному контракту 2009 года.

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