Абакан, , 07:06 — REGNUM В столице Хакасии — Абакане — продолжаются выборы главы города. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, явка на 10:00 (местн.) составила 1,33%. Проголосовали 1725 избирателей.

В единый день голосования в сентябре 2018 года явка избирателей в Абакане на 10:00 составила 2,51%, проголосовал 3251 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Абакане 22 декабря проходят выборы мэра. В 08:00 открылись 74 избирательных участка. В список избирателей Абакана включено 129 820 человек.

Напомним, за кресло мэра Абакана борются Иван Аксенов, Алексей Лемин, Василий Мельцер, Михаил Молчанов.

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